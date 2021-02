Milleproroghe, bonus vacanze fino a fine anno













Sei mesi in più per usufruire del Bonus Vacanze, istituito con il decreto Rilancio dal governo Conte, lo scorso aprile, come misura di sostegno ai cittadini italiani e al turismo domestico nel contesto della pandemia da Covid-19.

Se il precedente esecutivo (ora sostituito da quello guidato da Mario Draghi), aveva già deciso di prorogare il termine per l’utilizzo del bonus al 30 giugno con il decreto Ristori, ora le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato l’emendamento a firma Bonomo (Pd) al decreto Milleproroghe, che sposta dunque la scadenza per spendere il bonus al 31 dicembre 2021.

La proroga, però, non sembra soddisfare Enrica Montanucci, presidente di Maavi, che su Facebook scrive: “Maavi ha richiesto una variazione del bonus avvicinandone l’uso a quelli del welfare, solo in agenzia, e la proposta non è stata negativa. Torneremo a richiedere aggiornamenti in merito, ritenendo impossibile avere ancora tale misura nella condizione della scorsa estate”, che ha visto le agenzie di viaggi sostanzialmente tenute ai margini nei meccanismi di utilizzo del bonus.

“Basta con lo spreco di risorse che ci danneggiano ulteriormente – scrive Montanucci – Bisogna intervenire con costanza dando voce a chi ne ha competenze: siamo stanchi di decisioni casuali e non performanti”.