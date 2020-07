Milano, World Routes sarà rimandato a settembre 2021

Continuano gli spostamenti al prossimo anno degli appuntamenti fieristici legati al travel inizialmente programmati per il prossimo autunno a causa del Covid-19,

Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi, ha infatti deciso di posticipare al 2021 l’edizione di World Routes, prevista per il 14-16 novembre a Milano, così come Airports of Thailand ha rimandato al prossimo anno Routes Asia, previsto per l’8-10 ottobre a Chiang Mai.

«Ci rendiamo conto che nel nostro settore c’è una gran voglia di ripartire – si legge in una nota degli enti organizzatori – ma la sfida che la pandemia ci sta costringendo ad affrontare è davvero senza precedenti, e richiede misure drastiche».

Le nuove date delle manifestazioni saranno il 2-4 giugno per Routes Asia e il 5-7 settembre per World Routes, entrambe nel 2021.