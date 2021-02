Milano Verticale, la new entry del Gruppo Una apre in primavera













Urban hotel, destinazione gourmet, indirizzo per un drink, luogo di business e hub innovativo per eventi di successo; la nuova struttura firmata Gruppo Una farà ufficialmente il suo ingresso nel panorama dell’ospitalità all’inizio della prossima primavera, andando a rivoluzionare e impreziosire il contesto milanese.

Mentre gli occhi sono rivolti verso il moderno distretto di Porta Nuova – Garibaldi – Corso Como, dove Milano Verticale | Una Esperienze si sviluppa e dove vengono messi a punto gli ultimi dettagli del flagship hotel, prende il via la fase di vendita e comunicazione anche grazie all’apporto del nuovo sito web dell’hotel e dei suoi profili social.

È un nuovo concetto di ospitalità quello presentato da Milano Verticale | Una Esperienze che affonda le sue radici nella più autentica tradizione milanese lasciandosi contaminare dai tratti di modernità del capoluogo lombardo. L’essenza del top di gamma firmata Gruppo Una si prepara ad affacciarsi ufficialmente sulla scena e, in attesa dell’opening ufficiale previsto ad aprile 2021, attiva la fase di commercializzazione. La vendita viene supportata dal lancio del nuovo sito Internet dedicato alla struttura, dove è possibile trovare informazioni e approfondimenti sui diversi servizi e i molteplici spazi presenti all’interno di Milano Verticale | UNA Esperienze.

Contemporaneamente sono stati già attivati i profili social ufficiali, Facebook e Instagram, che racconteranno e mostreranno dettagli inediti, in un mix progressivo ricco di design, creatività ed enogastronomia, caratteri qui espressi ai loro massimi livelli.

L’architettura dell’edificio si sviluppa sul piano della verticalità in linea con spazi, materiali e finiture dove l’attenzione al dettaglio e il pregio degli arredi strizzano l’occhio alla contemporaneità e all’eclettismo. Il perimetro esterno, gli spazi interni, i ristoranti e le camere portano la firma del prestigioso studio di architettura Vudafieri-Saverino Partners che ha definito con maestria la visual identity di Milano Verticale | UNA Esperienze in termini di qualità e unicità.

Collocata tra via De Cristoforis e via Rosales, la nuova struttura di riferimento di Gruppo Una, sintetizza al meglio la natura poliedrica della zona circostante, tra le più innovatrici della città, e lo slancio architettonico ed economico di Milano. Una commistione di eccellenze portate alla massima espressione anche dalla proposta gourmet di cui Milano Verticale | Una Esperienze si fa ambasciatrice e che declina in tre diverse soluzioni firmate da Enrico Bartolini, indiscusso protagonista della scena gastronomica internazionale, e affidate allo chef Franco Aliberti, new entry del suo team: il Bar con giardino, l’Osteria contemporanea e il Ristorante fine dining. Tre interpretazioni pensate per esprimere con gusto contemporaneo il ricco patrimonio della tradizione italiana.

173 camere distribuite su 12 piani ai quali si aggiunge il rooftop di 530 metri quadri al 13esimo piano. Spazi che promettono qualità nel servizio e massima attenzione verso l’ospite, tra i quali spiccano in termini di pregio le 4 Penthouse Suite: 4 super attici esclusivi dotati di ampie terrazze panoramiche con piscine jacuzzi. Rooftop e Penthouse suite sono ambienti completamente personalizzabili sulla base delle diverse esigenze e modulabili a seconda dell’utilizzo, tanto da poter essere uniti in una proposta unica e totalmente personalizzata di oltre 900 metri quadri.