Milano sfida la crisi: a maggio oltre 620mila arrivi













Primavera dai grandi numeri per Milano che, complice il successo del Salone del Mobile, si prepara a un bilancio del mese di giugno che con tutta probabilità segnerà il sorpasso sullo stesso mese del 2019, aprendo la strada a un’estate dalle stime più che positive.

Il capoluogo lombardo, però, nell’attesa di snocciolare i numeri di giugno, tira le somme di maggio, quando in città sono arrivate 626.742 persone, solo il 3% in meno sul 2019 ma il 262% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, riporta il quotidiano La Repubblica.

«Questi dati testimoniano – spiega l’assessore al Turismo Martina Riva – che Milano è una meta turistica di indiscusso interesse, e la stiamo promuovendo come destinazione ideale per grandi eventi, giovani e congressi anche nelle principali fiere del turismo internazionale. Dati del genere, inoltre, dimostrano che il 2019, anno in cui si sono superati i 10 milioni di arrivi, non è stato un caso isolato».

«Dopo il periodo difficile vissuto da gennaio a metà marzo, con il -30% di stanze occupate rispetto al 2019, le presenze hanno iniziato a salire fino ad arrivare, a maggio, a eguagliare sostanzialmente il dato di tre anni fa, con otto camere su dieci occupate», sottolinea Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Da qui, aggiunge La Repubblica, l’attesa per i risultati di giugno e le previsioni positive per l’estate, con i prossimi tre mesi che vedono un prenotato delle 33mila stanze d’albergo disponibili a Milano pari al 35%. Nel 2019, al 24 giugno, il booking segnava il 30%.