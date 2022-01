Milano ospita la prima Fiera del Cicloturismo il 12 e 13 marzo













Prima assoluta per la Fiera del Cicloturismo e del viaggiar su due ruote che si svolgerà a Milano, da sabato 12 a domenica 13 marzo; l’evento, avrà luogo all’interno della Fabbrica del Vapore (Via Giulio Cesare Procaccini, 4), uno spazio industriale riconvertito dal Comune di Milano.

Con ingresso gratuito, e registrazione prevista online, la Fiera del Cicloturismo si rivolge a tutti gli appassionati di turismo attivo interessati a viaggi in bici, ma anche a chi vorrebbe sperimentare per la prima volta questo modo di viaggiare in famiglia, con amici, o in solitaria.

La fiera, patrocinata dal Comune di Milano, si propone anche come momento di incontro tra gli operatori del settore, siano essi destinazioni o tour operator, e il pubblico che mai come in questo momento storico è alla ricerca di immersione nella natura vivendo appieno il territorio, la sua cultura e le sue tradizioni. Un fine settimana durante il quale sarà possibile saperne di più e conoscere l’offerta di esperienze in bicicletta.

In questo inedito marketplace andranno in scena tutte le possibili modalità del turismo a due ruote: dalle escursioni in giornata alle vacanze complete o lunghi viaggi; dalle soluzioni per famiglie, ai newcomers del cicloturismo. Ampio spazio sarà riservato al target degli sportivi ed anche agli appassionati della cultura dei territori visitati con questo mezzo “green”. Verranno anche presentati itinerari e servizi per turisti in bicicletta, nuove mete per le prossime vacanze, pacchetti turistici e idee di viaggio: saranno oltre 50 tra destinazioni e operatori in Italia e nel mondo gli ‘attori’ che hanno scelto di partecipare alla Fiera del Cicloturismo.

I main sponsor della manifestazione saranno: Gran Canaria (Spagna), Regione Valenziana (Spagna), Sicilia e Basilicata, destinazioni che hanno puntato sul cicloturismo come un nuovo modo di vivere le vacanze e conoscere il lato più autentico dei propri territori.

Nutrita la compagine di co-sponsor fra i quali figurano gli enti del turismo della Turchia, della Catalogna (Spagna), la Valtellina, l’ATL Biella, Comune di Cuneo e Terres Monviso.

Oltre all’area espositiva dedicata a tour operator, consorzi territoriali, destinazioni, città e realtà internazionali attive nel settore, la fiera ospiterà anche i Talks con un programma di presentazioni, workshop formativi per quasi ogni circostanza, storie di viaggio e di terre da scoprire in bici.