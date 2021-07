Milano Malpensa riapre il parcheggio P6













È tornato nuovamente operativo, da venerdì 16 luglio, il parcheggio P6 di Milano Malpensa. Dati i segnali di incremento del traffico negli aeroporti di Milano delle ultime settimane, anche lo spazio per il parcheggio si adegua.

I numeri dei passeggeri sono infatti in costante aumentato negli aeroporti di Milano e in particolare a Malpensa, si è registrata una media di 45.000 passeggeri al giorno nell’ultimo week end, dato che mostra la propensione a tornare a volare.

Soprattutto in vista delle vacanze estive, in molti hanno la necessità di lasciare l’auto per un periodo lungo senza rinunciare alla sicurezza dei parcheggi ufficiali di Sea. Collocato nei pressi del terminal 2, il parcheggio P6 ha accesso diretto dalla strada statale SS 336, è il più grande dell’aeroporto e può ospitare fino a 4.000 veicoli.

Prevista una tariffa promo di 4 euro al giorno per agevolare la ripartenza, e prezzi più vantaggiosi acquistando on-line la tariffa per 7 giorni di sosta anche per il mese di agosto.

Inoltre, i passeggeri che sceglieranno di lasciare l’auto al parcheggio saranno accompagnati al terminal 1 di Malpensa con un bus totalmente a trazione elettrica.