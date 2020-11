Milano Malpensa, inaugurato il JetPark Premium

Posizionato a un solo minuto dal Terminal 2 e a tre dal Terminal 1 di Milano Malpensa, ha riaperto con l’insegna JetPark Premium uno tra gli airport parking più noti e longevi della Lombardia.

Dopo un intenso lavoro progettuale ed esecutivo di diversi mesi, Augusto Lotorto e Anja Kistner, imprenditori con un background di oltre 25 anni nel settore dei servizi aeroportuali, svelano il nuovo progetto che mette al centro il passeggero e la sua auto.

«Negli anni ci siamo specializzati nell’ambito del segmento Premium garantendo un servizio di eccellenza su misura per una tipologia di clientela diventata sempre più esigente – dichiara Augusto Lotorto, ceo di JetPark premium – Oggi siamo pronti a inaugurare un concierge parking che, se da un lato attinge alla nostra lunga esperienza nel settore, si presenta già pronto e adeguato, in tutto e per tutto, per rispondere alle necessità del viaggiatore di domani».

Sono 300 i posti auto tutti al coperto, con servizio car valet per la presa e la riconsegna dell’auto in aeroporto, lavaggio completo, sanificazione aree comuni e singola auto, colonnine di ricarica, vip lounge, servizio di dog parking e toilette a misura di bambino. Senza contare il bed and breakfast disponibile proprio all’interno della struttura. Con un design a cura dell’architetto Gianluca Lopes, JetPark Premium può contare poi su car scanner, sistemi di video sorveglianza e tecnologie di ultima generazione.