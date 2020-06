Milano Malpensa, dal 15 giugno riapre il Terminal 1

Cambio della guardia a Malpensa. Dopo tre mesi in cui ha garantito tutti i voli da e per l’aeroporto, il Terminal 2 chiuderà i battenti e il 15 giugno li aprirà il Terminal 1. La decisione arriva in anticipo rispetto ai tempi previsti, dal momento che solo pochi giorni fa l’ad di Sea, Armando Brunini, aveva indicato prudenzialmente una data tra 15 giugno e 1 luglio, quella cioè in cui si sarebbe raggiunta la soglia fatidica dei 3mila passaggi giornalieri.

Adesso invece, dopo l’annuncio della ripresa dei collegamenti nazionali e internazionali di easyJet e lo spostamento dei voli di Alitalia sullo scalo, la nuova data di partenza è stata anticipata, sempre che ci sia il via libera ufficiale da parte dell’Enac.

Per questo, all’interno del Terminal 1 sono stati tracciati tutti i percorsi, con le postazioni di rilevamento temperatura previste alle porte di ingresso (due per piano arrivi e due al piano check in), con la “mappatura” degli spazi per assicurare corretto rapporto tra numero di passeggeri previsti e superficie degli spazi dedicati (per evitare assembramenti), con i percorsi di uscita (due per piano).

Ancora incerta, invece, la ripresa di Linate, dal momento che i volumi di traffico attuali e il distanziamento previsto in aeroporto non consentono la riapertura del city airport che ha spazi più ristretti e cantieri di lavoro per il restyling.