Milano, lo storico palazzo del Touring diventa un Radisson Hotel













Nuova vita per lo storico edificio del Touring Club, in Corso Italia, 10, a Milano. Dopo un’accurata ristrutturazione, il palazzo vede adesso al suo interno il Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan, prima struttura del marchio Radisson Collection del Gruppo a Milano.

Il Palazzo Touring, costruito tra il 1914 e 1915 dall’Architetto Binda, è stato infatti ampiamente ristrutturato e trasformato in hotel a cinque stelle attraverso un progetto di riqualificazione a cura dello Studio Marco Piva. Lo Studio ha curato sia la progettazione architettonica che quella degli interni, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale dell’edificio– un vero e proprio simbolo per l’intero settore- mantenendo in parte le sue funzioni originarie e donandole una nuova vita.

La storica libreria del Club e la sua agenzia di viaggio, due punti di riferimento per i viaggiatori milanesi e non solo, sono state mantenute e rinnovate.

«Sono estremamente felice di annunciare il nostro flagship a Milano in un edificio icona per il settore- dichiara Chema Basterrechea, Executive Vice President & Chief Operating Officer of Radisson Hotel Group- l’annuncio di Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan nel cuore di questa città dinamica è un segnale molto positivo per l’industria italiana del turismo».

L’hotel, dispone di 89 camere e suite progettate e arredate per viaggiatori business e leisure. La suite presidenziale di 105 mq, con i suoi soffitti alti ed elementi di arredo classici, regala, dal suo balcone, una vista sulla città.

A disposizione degli ospiti, anche il Bertarelli Bar & Restaurant, che porta il nome del socio fondatore del Touring Club Italiano, Luigi Vittorio Bertarelli. Concepito come un ristorante a sé stante con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per gli ospiti dell’hotel e per i milanesi. Il menù del ristorante riprende il tema del viaggio come un richiamo alle origini del Touring Club Italiano e propone dei prodotti di stagione del territorio oltre ai tipici piatti delle diverse regioni d’Italia.

L’hotel, può anche essere utilizzato per meeting in centro città, cocktail ed eventi aventi fino a 200 invitati.