Milano, la Mondadori di Piazza Duomo diventerà un luxury hotel













È in arrivo un nuovo progetto nel pieno centro di Milano. La storica libreria Mondadori che si trova in piazza Duomo, nel palazzo tra via Marconi e via Mazzini, verrà infatti spostata nel corso del 2022 in un’altra zona della struttura per fare spazio a un nuovo hotel, vicino al Museo del Novecento.

Al posto della libreria, dunque, il progetto prevede l’apertura di un albergo di lusso con camere vista cattedrale per riqualificare gli oltre 7.260 metri quadri dell’edificio in questione. L’immobile è oggetto di un avviso di manifestazione d’interesse aperto fino al prossimo 25 febbraio.

Considerando il piano di investimenti, la concessione è di 18 anni a un canone annuale di 500 euro al metro quadro per gli spazi a destinazione alberghiera, a 1.850 euro per quelli destinati a ristorazione e a 2.899,81 euro per servizi e negozi.

Così ha commentato l’assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Milano, Emmanuel Conte: «Lo scopo dell’amministrazione è di valorizzare il palazzo dal punto di vista della redditività e insieme garantire un mix di funzioni adatte per il contesto di piazza Duomo. La destinazione ricettiva con servizi di alto livello permette un giusto bilanciamento fra le esigenze di chi investe, il rispetto del contesto monumentale».