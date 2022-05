Milano in ripresa: ad aprile 587mila arrivi in città













Il turismo a Milano sta tornando ai livelli pre-Covid. A dirlo sono i numeri relativi agli arrivi in città nel mese di aprile forniti dalla Questura, che parlano di 587.717 ingressi a destinazione, poco meno rispetto ai 594.269 del 2019.

Il dato, come sottolinea il Comune, è frutto di una ripresa del turismo importante negli ultimi dodici mesi, nonostante la pandemia e l’invasione russa in Ucraina. I numeri parlano chiaro, e segnano un aumento di oltre il 500% su aprile 2021, quando gli arrivi erano stati poco meno di 100mila (95.004).

Bene anche i dati che riguardano la città metropolitana e la provincia di Monza e Brianza: nel mese scorso gli arrivi sono stati 789mila, rispetto ai 178.295 del 2021 e agli 878.602 del 2019.

Come riportato dall’Ansa, nell’ultimo anno la campagna di comunicazione lanciata con il brand YesMilano ha puntato sul rilancio del territorio, non solo attraverso l’immagine di luoghi iconici, ma anche e soprattutto con la scoperta dei quartieri milanesi che rappresentano l’identità e l’anima della città, adesso pronta a ospitare grandi eventi primaverili come PianoCity o anche la Design Week.