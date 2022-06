Milano, il tax free shopping riparte con il Salone del Mobile













Il Salone del Mobile ha confermato la ripartenza del turismo internazionale a Milano. Global Blue ha comparato gli acquisti fatti in regime di Tax Free Shopping in città rispetto al pre-pandemia: a paragone con la stessa settimana di giugno 2019, il Tax Free Shopping ha migliorato la propria performance. Rapportando le due edizioni del Salone, il tasso di recovery (o di recupero) 2022 rispetto a quella dell’aprile 2019 è del 59%. Cresce infine del 6% lo scontrino medio, quest’anno a 1.278 euro.

Il settore è in ripresa, nonostante l’assenza di cinesi e russi. Nel nuovo mix di nazionalità, i protagonisti sono stati gli americani, il cui recovery è stato più del doppio rispetto ai valori del Salone 2019: addirittura il triplo rispetto alla stessa settimana di giugno di tre anni fa. Lo scontrino medio Usa fissato a 1.609 euro ha segnato una variazione del +40% se confrontato con l’edizione pre Covid.

Il valore più alto spetta però agli arabi, per una spesa media di 1.748 euro (+33% rispetto al Salone 2019). La performance della spesa tax free dei turisti dei Paesi del Golfo – e quella di chi proviene dal sud est asiatico – migliora rispetto al pre pandemia.

Tra le “nuove nazionalità”, due risaltano, per quanto ancora esigue e marginali. Si tratta di quella indiana, con un tasso di recovery del 163% rispetto all’edizione 2019, per uno scontrino medio di 1.102 euro (+42%) e di quella brasiliana, il cui tasso di recovery si è attestato al 159%, che sale al 454% se comparato con la stessa settimana di giugno.

Per quanto riguarda le categorie merceologiche, svetta il Fashion&Clothing, con un tasso di recovery di spesa tax free del 68% rispetto al Salone 2019 e uno scontrino medio di 1.265 euro (+16%). Più a rilento il segmento Watches&Jewellery, il cui tasso di recovery si ferma al 34%, pur rilevando uno scontrino medio decisamente più elevato: 4.389 euro.

Infine, un focus sulle attività della Lounge Vip di Global Blue in via Sant’Andrea, nel Quadrilatero della Moda. Qui, se rapportata la settimana del Salone 2022 con la stessa del giugno 2019, si registra un leggero incremento del numero medio di ingressi (131 vs 129), per uno scontrino superiore a quello realizzato in città.