Milano-Cortina 2026, c’è il sì della Camera al decreto

Sì della Camera al decreto legge contenente le misure per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

In Aula, i voti a favore sono stati 408, due i contrari e due gli astenuti. Ora, si legge su La Repubblica, il testo si dirige verso il Senato. Il via libera alla cosiddetta legge olimpica non segna soltanto un’accelerazione verso le Olimpiadi, ma potrebbe essere il terreno da cui ripartire per rinsaldare le fondamenta dello sport di base in Italia, messo a durissima prova dall’emergenza coronavirus.

«Manteniamo gli impegni per l’organizzazione di grandi eventi e puntiamo sulla ripartenza dei territori maggiormente colpiti dalla crisi», ha spiegato Roger De Menech, deputato Pd e relatore del testo che contiene anche provvedimenti per le Atp finals di tennis di Torino.