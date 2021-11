Milano Bergamo, le nuove procedure di accesso al terminal













A partire da giovedì 18 novembre le procedure di accesso e uscita dal terminal dell’aeroporto di Milano Bergamo subiranno modifiche, con la riapertura di alcune delle porte rimaste chiuse da marzo 2020 e il contestuale ripristino della possibilità di transito in entrambi i sensi.

Come comunicato da Sacbo, la società di gestione dello scalo lombardo, oltre alle porte 1 e 4, già operative e non più riservate ai flussi unidirezionali, vengono riaperte le porte 0, 3 e 7.

Con la riapertura di cinque porte, nella zona landside viene eliminato il controllo della temperatura a mezzo termoscanner, che si attua ai soli passeggeri in partenza all’ingresso dei varchi di sicurezza dove sarà obbligatorio mostrare il green pass. Viene mantenuto il sistema di controllo della temperatura a tutti i varchi per l’accesso in airside riservati al personale che opera in aeroporto.

Inoltre, sarà effettuato il costante monitoraggio dell’afflusso alla zona check in e controlli di sicurezza, con la possibilità di contingentare l’accesso a tali aree nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore.

Al fine di procedere alle operazioni di sanificazione degli ambienti, nel periodo compreso tra la mezzanotte e le 3 del mattino l’accesso all’aerostazione landside potrebbe essere soggetto a limitazioni. I sistemi di rilevazione della temperatura corporea a mezzo termoscanner sono in vigore per passeggeri in arrivo all’ingresso delle aree Schengen ed extra-Schengen.