Milano, appuntamento il 7 luglio con l’Hospitality Forum













Si terrà a Milano il prossimo 7 luglio, a Palazzo Lombardia-Auditorium Testori alla presenza del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, la quarta edizione dell’Hospitality Forum, nel corso del quale verrà presentato il Rapporto 2022 sul mercato immobiliare alberghiero promosso da Scenari Immobiliari.

La prima sessione di lavoro del forum, che si terrà nella mattinata, è dedicata al tema del rilancio dell’industria turistica italiana con le ricadute del Pnrr, alla quale parteciperanno i presidenti di Federalberghi e Confindustria Alberghi Bernabo Bocca e Maria Carmela Colaiacovo.

A moderare questa sessione sarà Giorgio Palmucci, neo consigliere del ministro Garavaglia. Seguiranno poi altre due sessioni: “Diamo voce al mercato” con la partecipazione di immobiliaristi ed esponenti del sistema bancario, per concludere poi con la sessione “Opportunità per il mercato alberghiero, investire nel Belpaese”.

Secondo le prime anticipazioni del Rapporto, il volume di investimenti in Europa ha toccato i 16,8 miliardi di euro nel 2021, e in Italia si è registrato un volume per 2 miliardi di euro, pari al 18% sul totale delle allocazioni.