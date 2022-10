Milano, anche Flixbus alla Next Mobility Exhibition

Flixbus sarà presente a Next Mobility Exhibition, l’evento internazionale dedicato alla filiera della mobilità collettiva che si terrà dal 12 al 14 ottobre 2022 a Fieramilano, per portare il suo know how sulla media e lunga percorrenza con una visione green.

Oltre ad avere un presidio al padiglione 6P, presso lo stand B40-B42, l’azienda sarà anche voce attiva nelle tavole rotonde dedicate al ruolo dell’idrogeno nella mobilità di domani (la mattina del 13 ottobre, dalle 10) grazie all’intervento di Daniel Zellinger, reponsabile per l’innovazione della flotta.

E nella tavola rotonda dedicata al mercato della lunga percorrenza con la presentazione dell’8° rapporto Traspol (nel pomeriggio del 13 ottobre, dalle 14), in cui interverrà Andrea Incondi, managing director di Flixbus Italia.

La fiera milanese sarà svolta a numero chiuso.