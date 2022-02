Mice, la convention Mpi Italia si terrà a Lecce dall’8 all’11 luglio













Toccherà alla Puglia ospitare la 31ª edizione della Convention Annuale del capitolo italiano dell’associazione internazionale dei meeting professional Mpi. Dopo il successo registrato lo scorso anno a Torino per “Meet The ChaMPIons”, e sulla scia dei precedenti di Roma e Treviso, i professionisti nazionali della meeting industry saranno invitati a riunirsi a Lecce, dal 8 al 10 luglio 2022, al Best Western Plus Leone di Messapia Hotel&Conference.

L’annuncio è stato dato durante lo scorso networking online – “All Hands Call” – organizzato da Mpi Italia per dare voce ai soci. Durante la sessione virtuale sono stati lanciati degli Instant Poll attraverso l’applicazione Spark-Up. Ancora ignari della scelta, il 57% dei soci ha espresso il desiderio di spostarsi a Sud Italia per la prossima Convention annuale. Una doppia conferma del grande apprezzamento che la destinazione pugliese raccoglierà da parte della community dei professional della meeting & tourism industry italiana.

Sostenibilità, Leadership, Metaverso, MESH, Oleogrammi, Cultura, Etica, Design saranno i temi, votati dai soci come hot topic, attorno ai quali costruire il programma di contenuti del prossimo atteso appuntamento associativo annuale. Temi che saranno oggetto di un Design Sprint che nelle prossime settimane impegnerà il Board del Capitolo italiano per progettare i contenuti della Convention, in collaborazione con il comitato organizzatore locale.

Agli inizi di aprile, Lecce accoglierà un retreat del consiglio direttivo Mpi Italia per portare avanti la macchina organizzativa dell’evento, partendo dalla valorizzazione della filiera Mice locale.

Luca Vernengo, presidente Mpi Italia 2021-2022, commenta: «Dopo 5 anni, siamo entusiasti di tornare nel Sud Italia, a Lecce, culla del Barocco, e che la scelta sposi le preferenze dei soci. Ringraziamo in maniera particolare il Best Western Plus Leone di Messapia per la passione con la quale ha condotto la candidatura insieme ai partner ed istituzioni pubbliche del territorio. Lavoreremo ad un programma memorabile».

Ed il president elect Mpi Italia, Giuseppina Cardinale, aggiunge: «Ci riempie di energia portare la nostra 31ª convention in una regione magica come la Puglia, una destinazione che ha tanto da offrire a noi professionisti della Meeting & Event Industry, e poterlo fare con il supporto di soci e partner di valore, ci entusiasma e ci fa intravedere, con indefinibile emozione, ciò che sarà: un appuntamento al quale nessuno vorrà mancare».