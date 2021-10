Mice, Gruppo Una lancia i tamponi pre-evento direttamente in hotel













Occhi puntati sul Mice per il Gruppo Una, che con SiSalute prevede la possibilità di effettuare tamponi rapidi antigenici pre-evento direttamente in hotel per i partecipanti a meeting ed eventi che sono sprovvisti di green pass.

La nuova attività vaad aggiungersi alle altre già in essere, incrementando il costante impegno della catena alberghiera italiana verso i temi della sicurezza e della prevenzione: particolare attenzione è rivolta alla tutela dei propri collaboratori, al benessere degli ospiti e alla fornitura di servizi esclusivi per facilitare al massimo la diagnostica nel quadro pandemico.

I singoli ospiti o i clienti esterni che vogliano usufruire delle aree fitness o wellness in hotel e i clienti esterni degli spazi F&B al chiuso avranno la possibilità di acquistare in autonomia la SiSalute Test Covid Card, valida 12 mesi, a una tariffa scontata del 30% e usufruire di vantaggi esclusivi.

Il Gruppo Una ha anche organizzato e reso operativo un team dedicato alla gestione dell’emergenza che, a cadenza settimanale, monitora la situazione nazionale e territoriale, eventuali nuove linee guida emesse dalle autorità, e si interfaccia costantemente con il personale degli hotel a coordinamento delle procedure.