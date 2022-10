Mice, Federcongressi & Eventi lancia Italian Venues’ Retreat

Si chiama Italian Venues’ Retreat la nuova iniziativa promossa e organizzata da Federcongressi&eventi rivolta ai responsabili di centri congressi e sedi fieristico congressuali con l’obiettivo di confrontarsi su tematiche di interesse comune.

Il percorso ha l’obiettivo di organizzare incontri durante i quali i responsabili di centri congressi, location per eventi e sedi fieristico congressuali fanno networking confrontandosi su come affrontare e risolvere problematiche di comune interesse. I modelli di governance di un centro congressi e la nuova composizione e la strategia di gestione del portafoglio clienti nel post Covid sono stati i temi affrontati durante il primo incontro recentemente svoltosi all’Allianz Mico di Milano al quale sono intervenuti i responsabili di 11 tra i principali centri congressi italiani: Bologna Congressi, Fiera Milano Congressi, Fiera Roma, Firenze Fiera, Italian Exhibition Group, New Palariccione, Padova Hall, Porto Antico Di Genova, Riva Del Garda Fierecongressi, Vela-Venezia Unica, Villa Erba e Villa Meriggio.

Tra i primi commenti dei partecipanti, Stefania De Toni, congress manager Padova Hall e consigliere Federcongressi&eventi, osserva: «Per un centro congressi nuovo sul mercato come il nostro incontrare colleghi è una preziosa opportunità di crescita e scambio di best practice. L’Italian Venues’ Retreat vede seduti allo stesso tavolo non competitor ma professionisti pronti a collaborare tra loro. Proprio per questo sono convinta che il percorso possa essere molto interessante e utile anche per coloro che sono in procinto di avviare una nuova sede».

Mentre Fabio De Santis, Event & Conference director italian exhibition group evidenzia: «Credo che l’Italian Venues’ Retreat sia non solo un’opportunità fondamentale per affrontare tematiche comuni ma anche la leva tanto attesa per dar vita a un tavolo di lavoro che permetta alle sedi di fare sistema per promuovere congiuntamente l’Italia».