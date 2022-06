Mice, dall’8 luglio al via a Lecce la convention di Mpi Italia













Si terrà a Lecce, dall’8 al 10 luglio, la 31ª edizione della convention annuale di Mpi Italia, dal titolo significativo “Mice for Future” e ricade proprio nel 50° anniversario dell’associazione internazionale col rinnovato patrocinio di Enit.

Un’edizione salentina che si terrà negli ambienti del Best Western Plus Leone di Messapia Hotel & Conference. Tre giorni di energia pura, formazione, aggiornamento, sperimentazione e nuove visioni da vivere nella terra simbolo dell’accoglienza e con uno sguardo al benessere psico-fisico, all’etica e alla sostenibilità.

Tra i primi nomi che si annunciano nel parterre di speaker che animeranno il palco della giornata del 9 luglio si menzionano due coach che accompagneranno i partecipanti nell’acquisizione di nuove consapevolezze: la life coach e psicologa del lavoro Monica Bormetti, che curerà una sessione dedicata al benessere e work life balance, e il voice coach Matteo Rinaldi, che condividerà dritte per condurre con successo conversazioni professionali e personali attraverso la colorazione della propria voce.

Quest’anno la Convention aprirà le porte ad AIIC – Association Internationale des Interprètes de Conférence. La sessione mattutina del 9 luglio sarà infatti congiunta MPI-AIIC con un panel partecipato da alcuni tra i past president e board member di vari capitoli MPI International, valore aggiunto per i membri di entrambe le associazioni che beneficieranno di un confronto di idee e best practice per guardare al futuro della meeting industry.

Asset del programma di questa 31ma edizione saranno una visione sul futuro con le nuove professioni, una lente d’ingrandimento sul proprio social positioning, consigli e dritte per migliorare il proprio modo di parlare al pubblico ed applicare produttivi esercizi di rilassamento, giochi e attività interattive in un innovativo Playground, Il tutto colorato dalle meravigliose sfumature del Salento che sarà vissuto in una #SalentoExperience.

Novità assoluta sarà lo Student Award istituito per premiare la migliore tesi di laurea nella meeting industry attraverso un’apposita commissione di gara che eleggerà l’elaborato più meritevole al quale andrà un premio in denaro e l’iscrizione al Chapter italiano per un anno offerti dalla BeAcademy.

Grande valore continua ad essere riconosciuto ad ecosostenibilità e responsabilità sociale attraverso una nuova edizione della CSR Award Competition che assegnerà un premio al miglior progetto inviato dai soci del capitolo italiano MPI: tre le candidature che giungeranno in finale e saranno valutate da una giuria in occasione della serata di gala del sabato. Prosegue, inoltre, il contributo di MPI Italia alla MPI Foundation attraverso una simpatica lotteria che coinvolgerà tutti i partecipanti.

«Il coinvolgente programma, la magia del Salento e l’entusiasmo che da sempre colora i nostri incontri ci apriranno a nuove visioni per proiettarci in un futuro più sostenibile, consapevole e rivoluzionario», è il commento di Giuseppina Cardinale, presidente Mpi Italia 2022-2023, che inizierà il suo mandato a partire dal 1° luglio, succedendo a Luca Vernengo.