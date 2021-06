Mice, arriva il manuale per organizzare eventi e convegni nel post Covid













Quali sono le nuove sfide dell’industria degli eventi? Come rendere gli eventi un’opportunità ed essere davvero efficaci? Qual è lo scopo dell’evento? Perché i partecipanti dovrebbero arrivare? Perché gli sponsor dovrebbero investire? E soprattutto come fare per raggiungere questi obiettivi nel periodo post-covid? Sono le domande a cui dà risposte operative il nuovo manuale “Gli Eventi: dalla progettazione all’organizzazione”, edito da Franco Angeli, disponibile da oggi online e nelle librerie. Per una innovativa promozione di questo prodotto editoriale è stato predisposto anche un sito: www.eventmanagementbook.com.

Frutto di una lunga esperienza nel settore, si tratta di un manuale operativo dedicato ai professionisti dell’event management, a chi vuole intraprendere questa professione e agli studenti che hanno iniziato questo percorso di studi. Le autrici sono tre donne – Morena Paola Carli, Maddalena Milone e Maria Cristina Terenzio – con il pallino della formazione e con una lunga esperienza nella progettazione e organizzazione di eventi, provenienti da contesti lavorativi differenti.

Un manuale completo che contiene anche un capitolo dedicato agli eventi medico-scientifici; un lavoro in team realizzato anche per rispondere alle richieste di studenti universitari e di master e arricchire la bibliografia per l’esame di certificazione in Meeting and Event Manager. La certificazione, voluta da Mpi Italia presso Uni (Unione delle Normative Italiane), stabilisce conoscenze, abilità e competenze del Meeting and Event Manager ed è attualmente rilasciata da Intertek attraverso due centri esame in Italia: Mpi Italia e Federcongressi&eventi.

Nella prefazione del libro Julius Solaris, uno dei più importanti influencer a livello mondiale dell’Event Industry – nella intervista sulle nuove frontiere degli eventi contenuta nel libro – afferma che «Il 2020 passerà alla storia come l’anno che ha cambiato l’industria degli eventi per sempre. Per la prima volta si è prodotto un cambiamento così profondo, globale e le cui ripercussioni si protrarranno così a lungo nei prossimi anni che diventa necessario ripensare al valore e al significato degli eventi come mezzo principale per realizzare connessioni, sia in presenza che online».

Questo manuale, aggiornato rispetto alle ultime evoluzioni dell’industria degli eventi, offre una finestra sul cambiamento digitale che gli eventi hanno subito. Un utile strumento per chi si approccia al settore degli eventi e anche per chi già da tempo è consapevole che gli eventi digitali devono andare di pari passo con quelli in presenza e che il marketing e la comunicazione digitale non possono essere opzionali nella definizione di una buona strategia. L’affondo medico scientifico poi è un’altra assoluta novità del manuale. Perché gli eventi medico scientifici hanno una normativa di riferimento specifica e sono progettati da soggetti (i provider) autorizzati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua presieduta dal Ministro della Salute; per cui non si possono considerare come tutti gli altri.