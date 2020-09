Mibact e Invitalia: un call da 300mila euro per il cicloturismo

Mibact e Invitalia puntano sul cicloturismo, lanciando una nuova operazione: 300mila euro per 10 progetti innovativi, da presentare entro le 12 del 7 ottobre 2020 utilizzando la call istituita dal ministero.

Trovare soluzioni innovative per chi ama viaggiare in bicicletta, ma anche per tutti coloro che prediligono forme di turismo che abbiano a cuore un’alternativa alla classica mobilità, è infatti l’obiettivo della nuova sfida di FactorYmpresa Turismo, il programma promosso dal Mibact e gestito da Invitalia che offre servizi di accompagnamento e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica.

L’obiettivo è far crescere qualitativamente l’offerta turistica, rendere l’Italia più competitiva sui mercati internazionali e, in linea con il Piano Strategico del Turismo varato dal ministro Dario Franceschini, promuovere la sostenibilità.

Poche settimane per rispondere alla call e presentare sul portale di Invitalia progetti di business sui temi del turismo in bicicletta, mobilità sostenibile, vacanza attiva e next normal. “Le idee e i progetti – si legge in una nota diffusa dal Mibact – possono rivolgersi a chi viaggia in bici, per preparare, vivere e raccontare la propria esperienza, alle amministrazioni locali, per rendere le destinazioni bike friendly, infine agli operatori della filiera turistica, per offrire e migliorare i servizi per chi ama viaggiare in bici”.

In palio per le imprese e gli imprenditori della filiera turistica ci sono servizi di accompagnamento e contributi economici.