Mibact, arriva lo spot “Viaggio in Italia per un’estate italiana”

Arriva il tanto atteso spot del Mibact. Annunciato ad aprile, promuove il turismo di prossimità in questa estate. E intanto il settore aspetta il decreto Agosto con le risorse e i fondi promessi per un vero rilancio.

Lo spot, in onda sulle reti Rai da questa settimana, viene affiancato da una campagna digitale – “Viaggio in Italia per un’estate italiana” – che promuove le località del territorio nazionale attraverso le collezioni di archivi, biblioteche e musei.

«Giusto tornare a viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro paese e del suo patrimonio culturale, ma bisogna farlo in modo consapevole rispettando ogni misura di prudenza e sicurezza prevista dalle norme», ha detto il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini.

“Siamo il vento. Brezza alla conquista delle onde. Immersi in questo vortice, non vediamo l’ora di tornare a viaggiare. Siamo il sole, l’alba e il tramonto. Sguardi di densi colori. Siamo sorrisi, sapori, profumi. Siamo forma e sostanza, materia di un patrimonio senza tempo. Lasciati avvolgere dalla bellezza perché qui è sempre la prima volta. Vivi il tuo viaggio in Italia in questa estate italiana”. Queste le parole che accompagnano le immagini dello spot promosso dal Mibact in collaborazione con Enit e il Centro sperimentale di Cinematografia, realizzato dal regista Paolo Santamaria.

Il video, concepito e realizzato durante il periodo del lockdown e i primi giorni della riapertura, è stato girato con una troupe essenziale tenendo conto di tutte le restrizioni previste dalle misure di contenimento del contagio e adotta un linguaggio innovativo nella comunicazione istituzionale turistica, con una tecnica minimale, repentina e pop.

La campagna si propone di incentivare il turismo interno e sostenere le imprese turistiche, in linea con le misure promosse dal Mibact, a partire dal Bonus Vacanze che a un mese dalla sua entrata in vigore è stato già scaricato da un milione di famiglie per un valore complessivo di 450milioni di euro.

“Il lockdown ci ha insegnato a ammirare ciò che abbiamo vicino – ha sottolineato il regista Paolo Santamaria – Pertanto lo spot è un percorso fatto da persone autentiche attraverso quei luoghi che sono loro familiari. Siamo stati i primi viaggiatori di questa estate italiana, mossi dal desiderio delle privazioni vissute e dalla voglia di libertà. È un’esperienza che viaggia attraverso i cinque sensi alla scoperta di un microcosmo nel quale, a ben pensare, è raccolto l’intero macrocosmo».

Mare, montagna, patrimonio culturale, tradizioni, sapori e bellezza scorrono veloci nello spot, che viene diffuso a poco meno di un mese dall’entrata in vigore del Bonus Vacanze, e raccontano l’Italia attraverso luoghi riconoscibili ma non immediatamente identificabili, a testimonianza di una ricchezza diffusa sull’intero territorio nazionale.