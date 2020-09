Mibact, al via la campagna Viaggio nei Colori d’Italia

Dal verde di un grande prato al blu dei mari, fino al al rosso deciso dei papaveri. Il Viaggio in Italia è anche un’immersione cromatica nelle diverse e infinite tonalità del paesaggio e del patrimonio culturale nazionale, come racconta la nuova campagna social del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo che invita alla scoperta delle località italiane e delle sue ricchezze artistiche e naturali.

La campagna si somma alle attività di promozione portate avanti dal Mibact per rilanciare il turismo di prossimità e tornare a viaggiare in modo consapevole rispettando ogni misura di prudenza e sicurezza prevista dalle norme anti Covid.

I profili social del Mibact insisteranno pertanto nelle prossime settimane su immagini dedicate ai colori d’Italia che, catalogati come in un vero e proprio campionario, danno vita ai codici della bellezza (#1c0d1c1d3llab3ll3zza).

Dai colori più delicati fino ai più intensi, la campagna #viaggioinitalia restituisce così anche uno spaccato del patrimonio culturale e del paesaggio italiano dal macro al micro, passando dalle ampie vedute caratterizzate da vasti e lontani orizzonti fino a soffermarsi su dettagli infinitesimali, quali le incredibili sfumature dei granelli di sabbia.

La campagna è disponibile su https://www.beniculturali.it/colori_viaggioinitalia