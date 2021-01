Mibact, 2 milioni di euro ai gestori delle grotte turistiche













Il ministro del Mibact, Dario Franceschini, ha firmato un decreto del valore di 2 milioni di euro che definisce le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse del Fondo per la valorizzazione delle grotte.

Il provvedimento è destinato al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere la pandemia da Covid-19.

Le risorse verranno ripartite tra i beneficiari in proporzione ai minori introiti derivanti dall’esercizio dell’attività di gestione nel periodo che intercorre tra il 1° marzo al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo 1° marzo-31 dicembre 2019. Il contributo non può comunque superare la differenza tra gli introiti del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.

Per presentare domanda è necessario avere sede legale in Italia; essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa. Il decreto è stato inviato agli organi di controllo e sarà disponibile sul sito del Mibact ad avvenuta registrazione. Entro dieci giorni dalla data di registrazione, la Direzione Generale Turismo pubblicherà un avviso con le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo.