Miami Convention & Visitors Bureau sceglie Aviareps per le pr in Italia













Miami chiama Italia: The Greater Miami Convention & Visitors Bureau (Gmvb), ente ufficiale per le azioni di sales e marketing per la zona di Greater Miami and The Beaches, torna a puntare al mercato italiano riprendendo la collaborazione con Aviareps, agenzia marketing e comunicazione fondata in Germania nel 1994, come suo rappresentante in Italia, e come supporto per le pubbliche relazioni. Aviareps lavorerà quindi a stretto contatto con il team Gmvb per favorire le relazioni con i media italiani.

Suzie Sponder, senior director of communications the Greater Miami Convention & Visitors Bureau ha dichiarato: «siamo entusiasti di dare il bentornato ai visitatori italiani a partire dall’8 novembre e di impegnarci nuovamente con Aviareps Italia per supportare la nostra destinazione, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le nostre relazioni con il trade e i media, che coltiviamo dal 2013».

Giulio Santoro, regional manager Aviareps Italy and Spain ha aggiunto: «siamo molto orgogliosi di supportare The Greater Miami Convention & Visitors Bureau e siamo molto felici di riprendere la nostra collaborazione con questa destinazione che è molto attraente per i visitatori italiani. Ci sono grandi aspettative per la ripresa dei viaggi negli Stati Uniti, a seguito della revoca del divieto di viaggio l’8 novembre».