MH Hotels Management nomina Coro Ortiz chief executive strategic













New entry nella Mediterranean Hospitality Management & Consulting (MH&MC), la società che si occupa di gestione di strutture ricettive d’alta gamma e luxury. Si tratta di Coro Ortiz de Artiñano nominata chief strategy & commercial officer del gruppo, riportando a Luca Giuliano, ceo & founder della giovane emergente realtà calabrese che gestisce alcuni degli asset alberghieri più interessanti del sud Italia. Coro è un manager d’alto profilo, riconosciuto per le sue valenze creative e multiculturali, con oltre 20 anni di esperienza internazionale, nel global sales, brand management e digital marketing.

Nel suo nuovo ruolo sarà responsabile della top line del gruppo e della strategia di sviluppo, posizionamento e diversificazione dei prodotti in portafoglio e farà parte dell’executive board. Coro arriva in MH M&C dopo un’esperienza da consulente strategico e, precedentemente, nel gruppo The Dedica Anthology, dove ha ricoperto il ruolo di Executive Group Commercial Director. E nel corso della sua carriera, Coro ha maturato una significativa esperienza in Accor Hotels, Compass e L’Oréal in diversi paesi.

Per Luca Giuliano «accogliere Coro, le cui competenze ed esperienze orientate all’innovazione, vuole dire costruire e perseguire la strategia che ci porterà agli ambiziosi risultati per la nostra nuova realtà. Negli ultimi 4 anni abbiamo vissuto un’importante fase di sviluppo nonostante il momento difficile. In particolare, gli ultimi due anni, condizionati dalla crisi sanitaria, ci hanno resi consapevoli delle grandi opportunità offerte dal settore anche ad operatori indipendenti. La nostra volontà è di muoverci verso un modello di business ibrido puntando sulla personalizzazione dell’esperienza del viaggiatore, concetto che sempre di più assume le connotazioni di ecosostenibilità, autenticità, territorialità e benessere».