Metti le ali ai tuoi weekend, la promozione di Torino Airport

Prende il via la nuova offerta di Torino Airport: Metti le ali ai tuoi weekend. Fino alla fine di novembre l’Aeroporto di Torino consente di parcheggiare la propria auto nei fine settimana a soli 9,99€, anziché 29€, al parcheggio multipiano coperto e scoperto.

La promozione è valida sino a fine novembre per soste con ingresso dalle ore 10 del venerdì alle ore 12 del lunedì, solo per acquisti online effettuati attraverso il portale ecommerce o l’app di Torino Airport.

Un’iniziativa che punta a sostenere nei mesi autunnali la propensione al viaggio già manifestata dalla catchment area di Torino durante l’estate.

«I dati di traffico dei mesi estivi hanno evidenziato una tendenza in rialzo della domanda di volo da Torino, in particolare per alcune destinazioni domestiche del Sud Italia – dichiara Andrea Andorno, ad di Torino Airport – Con l’iniziativa Metti le ali ai tuoi week-end vogliamo portare l’aeroporto ancora più vicino alla città e fornire alla nostra clientela la possibilità di sfruttare i mesi autunnali per trascorrere degli short break nelle loro destinazioni preferite senza pensieri».

Parcheggiare presso i parcheggi ufficiali di Torino Airport, permette ai viaggiatori di utilizzare la propria auto nella massima sicurezza. Tutte le aree dei parcheggi ufficiali dell’Aeroporto sono sanificate con regolarità e presidiate da personale addetto, oltre che adiacenti al Terminal e non richiedono quindi l’utilizzo di navette: questo consente di lasciare l’auto in sosta in tutta serenità, portando le chiavi del mezzo con sé.