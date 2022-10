Metaverso e adv del futuro: gli eventi di punta della fiera di Rimini

Si parlerà delle ultime evoluzioni del web e del metaverso, della nuova figura dell’agente di viaggi e anche di trasporto aereo. Di seguito, una selezione dei migliori seminari e convegni della fiera di Rimini, in programma dal 12 al 14 ottobre.

12 ottobre

Ora: 10.25 – Italy Arena – P. A5

Metaverso, intelligenza artificiale e robotica

Relatori: S. Capasso, direttore dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo (Cnr-Ismed); G. Carraro, adCarraro Lab Innovation Design; R. Micera, ricercatore Rtd-B in Economia e gestione delle imprese, Università della Basilicata; P. Buonincontri, ricercatrice dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo del Cnr (Ismed) ed esperta in tourism marketing; L. Errichiello, primo ricercatori presso Istituto di Studi sul Mediterraneo del Cnr (Ismed); E. Colombo, presidente Turismo Italiae; G. Del Chiappa, professore associato di Economia e gestione delle imprese Uniss; F. Tapinassi, direttore di Toscana Promozione.

Ora: 10.30 – Global Village Arena – P. C3

Tour operating e travel blogger insieme per riportare i viaggiatori in agenzia

Relatori: R. Gentile; L. Deli; L. Adami; C. Pellizzeni; N. Balini.

Ora: 11.45 Global Village Arena – P. C3

Diritti & doveri dell’agente di viaggi

Relatori: M. Cossa; C. Falangone; Camilla Monese (Fto).

Ora 13.00 Global Village Arena – P. C3

L’agente di viaggi del presente, l’agente di viaggi del futuro

Relatori: A. Apicella; S. Colombo; A. Ferrari, P. Frigerio, I. Zilio

Ora: 14.00 Main Arena – Hall Sud

Flight shaming e nuove politiche di sostenibilità negli aeroporti e nel trasporto aereo

Relatori: P. Di Palma, presidente Enac; A. Brunini, ceo S.E.A.; G. Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group; F. Ghiringhelli, country manager Italy Emirates Airlines; M. Troncone, ad Aeroporti di Roma.

Ora: 15.30 Sala Sisto Neri 2 – Hall Sud

Fiavet e l’outgoing: incontro con gli enti del turismo

Ora: 15.30 Outdoor Arena – P. A7

Ospitalità open air: quo vadis?

Relatori: G. Semprini, giornalista Rai; A. Granzotto, presidente Faita; G. Ribaudo, direttore Thrends; V. Minghetti, ricercatrice Ciset Università Ca’ Foscari; M. Antonioli, prof. Bocconi, presidente Osservatorio turistico nazionale e vicepresidente Etc (Bruxelles).

Ora: 16.45 Global Village Arena – P. C3

L’evoluzione del viaggiatore post pandemia

Relatori: I. Maggi, marketing & communication director Gattinoni Group; G. Romano, founder & ceo Cartorange.

13 ottobre

Ora: 10.oo Sala Noce – Hall A6

Intelligenza artificiale come elemento di innovazione nell’ambito ricettivo

Ora: 10.25 Main Arena – Hall Sud

Osservatorio innovazione digitale del turismo

Ora: 10.30 Sala Diotallevi 1 – Hall Sud

Privato+pubblico: nuovi modelli, meno vincoli e più innovazione nel turismo

Relatori: E. Colombo, presidente Turismo Italiae; C. Ferrari, presidente Convention Bureau Italia; L. Succi, direttore Uni.Rimini e Tecnopolo Rimini; R. Romano, Regione Campania; R. Vitali, ceo Village for all; A. Longo, direttore Iath Academy – Fondazione ITS turismo e ospitalità Lake Como; A. Babbi, Marco Polo financial advisor; G. Dell’Orco, destination manager, formatore ed esperto di network territoriali.

Ora: 10.45 Global Village Arena – P. C3

Turismo tra vasi di coccio e vasi di ferro

Relatori: R. Gentile, editorialista turistico; A. Muccifora, sales manager Italy, South East Europe and Africa di Thai Airways; L. Buonpensiere, founder e owner Glamour TO; M. Serra, ad Mistral Tour e socio fondatore Quality Tour Viaggi.

Ora: 12.00 Sala Diotallevi 1 – Hall Sud

Turismo culturale. Progetti e proposte 2023

Relatori: F. Giannini, direttore Finestre sull’Arte; D. Rocca, editore Finestre sull’Arte; C. Glaeser, direttrice Svizzera Turismo; H. Kolzer, direttore Austria Turismo; P. Romersi, direttore Destinazione turistica Emilia; G. Sainaghi, direttore Italia Visit Flanders; F. Tapinassi, direttore Toscana Promozion.

Ora: 12.30 Sala Cedro – Hall Ovest

Viaggi e regole: è tempo di cambiare?

Relatori: A. Corrado, ricercatore Bicocca e avvocato; G. Fiscella, legislazione turistica; F. Morandi, professore universitario e avvocato. Ora: 13.00 Italy Arena – P. A5 Aeroporti italiani in cerca di vettori: un paradosso nazionale. A cura di Forlì Airport Relatori: L. Berberi, giornalista Corriere della Sera; M. Bolla, country manager Ryanair; M. Di Perna, senior indipendent consultant aviation; A. Giuricin, economista e docente Bicocca; G. Intrieri, ceo Aeroitalia; R. Gentile.

Ora: 13.15 Global Village Arena – P. C3

I nuovi spazi dell’ospitalità in aeroporto

Relatori: M. De Laurentiis, direttore Tutela dei diritti dei passeggeri; I. Jelinic, presidente Fiavet; E. Limosani, cco Ita Airways; A. Quaranta, direttore generale Enac; V. Falabella, presidente Fish.

Ora: 14.00 Main Arena – Hall Sud

Allargare i confini della competenza per soddisfare i nuovi turismi

A cura di Isnart Relatori: C. Gagliardi, vice segretario generale Unioncamere; R. Di Vincenzo, presidente Isnart; A. Bonifacio, head of talent acquisition & sales in Randstad Hr Solution.

Ora: 14.00 Social Corner – P.A2

Dal Web al Metaverso: come cambia la tecnologia nelle agenzie di viaggi

M. Zanon, direttore commerciale Bluserena; D. Volpe, founder & cto The Travel Expert; M. Nicolini, direttore dipartimento ricerca e sviluppo Olimaint e membro del Metaverse Standard Forum; P. Frigerio, network director Frigerio Viaggi; A. Cani, presidente Enjoynet.

Ora: 15.00 Sala Cedro – Hall Ovest

Destagionalizzare grazie al digitale: SardexPay

Ora: 15.00 Italy Arena – P. A5

Il journey digitale del turista della cultura, tra metaverso, Nft e neverending experience

Ora: 15.00 Sala Ravezzi 2 – Hall Sud

Turismo oltre l’estate: prospettive per il 2023

Relatori: Magda Antonioli; P. Diamantini, direttore business alta velocità Trenitalia; S. De Filippis, direttore business regionale Trenitalia; I. Jelinic; L. Martinez, presidente & founder GRT; Domenico Pellegrino, presidente Aidit; D. Scido, direttore business InterCity Trenitalia.

Ora: 15.15 Main Arena – Hall Sud

Il nuovo turismo dall’estero

Relatori: L.E. Stoppani, vice presidente vicario di Confcommercio-Imprese per l’Italia; C. Ferrari; N. Piepoli; A. Giuricin. Ora: 16.45 Italy Arena – P. A5 Incoming 2023, nuovi confini Relatori: E. Colombo; S. Ravera, presidente Destination Italia; C. Gigliotti, gm Carrani Tours; E. Di Raco, market research and statistics manager Enit; A. Martini, responsabile AM Turistic.

Ora: 15.30 Social Corner – P. A2

Agenzia di viaggi indipendente, network o consulente: io chi sono?

Relatori: E. Barroero; L. Porro; P. Frigerio; A. Cani; F. Avataneo

14 ottobre

Ora 10.30 Global Village Arena – P. C3

“I Feel Slovenia Nft”

Ora: 12.25 Italy Arena – P. A5

Pnrr, l’Europa per le imprese: sfide e finanziamenti europei per la competitività internazionale delle aziende turistiche e culturali

Relatori: Focus sul recovery plan con P. De Rose, economista e docente Unical.

Ora: 12.00 BeActive Arena – P. A4

Guida turistica per la generazione Z scritta dalla generazione

Z Relatori: F. e L. Arengi Bentivoglio, studenti e viaggiatori.

Ora: 12.00 Italy Arena – P. A5

Cercare e trovare lavoro nel turismo

Relatori: Roberto Gentile, head hunter; E. Del Negro, ceo Blinkup; A.N. Curzi, Crm administrator&architect Idee per Viaggiare; N. Foschini, operation&business development director Italy di Monrif Hotels.