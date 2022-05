Metatourism al centro di Bto, a Firenze il 29 e 30 novembre













Ufficializzate le date dell’edizione 2022 di Bto – Be Travel Onlife, l’evento dedicato al connubio tra innovazione e turismo nuovamente in presenza a Firenze il 29 e 30 novembre prossimi.

Dopo due anni di pandemia e un’edizione ibrida, quella del 2021, Bto ritorna dunque alla stazione Leopolda e mette al centro il metaverso, una rivoluzione che sta per cambiare le nostre vite e che in fiera diventerà per l’occasione “metatourism”.

Quali i tempi affinché questa rivoluzione possa dirsi compiuta? Quali le novità rispetto al più volte evocato mondo di Second Life? Quali le opportunità per i diversi ambiti del turismo? È più corretto parlare di sostituzione o complementarità tra mondi? A Bto 2022 si aprirà un ampio dibattito sul significato profondo del cambiamento, sul futuro in generale e sulle implicazioni per il travel.

L’annuncio del tema e delle nuove date è avvenuto durante la prima riunione del Comitato di Programma tenutasi a Firenze sotto la guida del direttore scientifico Francesco Tapinassi. I maggiori esperti del turismo italiano sono già al lavoro per creare un programma ricchissimo, ambizioso e innovativo. Partendo dalle principali problematiche del settore verranno costruiti panel e percorsi formativi che restituiscano sia la necessaria visione, sia strumenti concreti per affrontarle.

Confermati intanto i quattro Topic di Bto rispetto ai quali verrà declinato il tema metaverso: Hospitality, Food and Wine, Digital Innovation and Strategy, Destination.