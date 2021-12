Mercato immobiliare, località balneari in controtendenza. Il report Real Estate Data Hub













Se il turismo organizzato sta vivendo da ormai due anni, la sua peggiore crisi dal dopoguerra, così non è per il mercato immobiliare legato alle principali località turistiche balneari italiane. Lo conferma terza edizione di Real Estate Data Hub, strumento di analisi nato dalla collaborazione tra le società di real estate Re/Max Italia e Avalon Real Estate, con il contributo di 24Max.

Lo studio, contiene un report dedicato specificatamente alle principali località turistiche balneari italiane, e in particolare alle regioni e ai comuni che hanno ottenuto il riconoscimento “Bandiera Blu”. Dai dati, emerge un trend stagionale delle vendite in linea con gli anni 2018-2019, sulla base dei dati relativi al terzo quarter 2021, con dei picchi di attività nel secondo e quarto trimestre.

Se per alcune regioni come la Campania le transazioni rimangono stabili, per altre come Toscana, Puglia e Marche si osserva un lieve aumento dell’attività, e una crescita principalmente dovuta ad investimenti e riqualificazioni. Come in Abruzzo, ad esempio, dove le città della costa registrano un forte incremento delle transazioni nel 2021 rispetto al 2020, in particolare sulle località con il riconoscimento “Bandiera Blu”. In Abruzzo, infatti, è stato avviato un programma di finanziamenti da 45 milioni di euro, per la riqualificazione del territorio in ottica di ecosostenibilità e di aggregazione sociale nei centri urbani (in particolare nella “Costa Trabocchi”). In generale si osserva un aumento dei prezzi sul litorale, probabilmente correlabile allo sviluppo di queste aree.

Fenomeno simile nel Lazio, dove le località costiere che osservano una maggiore crescita nel terzo quarter 2021 sono quelle con il riconoscimento “Bandiera Blu”, anche se in generale tutti i comuni del litorale registrano un incremento del numero di transazioni rispetto al 2020. In provincia di Latina, in particolare, cresce l’interesse verso San Felice Circeo, interessato da alcuni investimenti straordinari. La Regione Lazio sta infatti finanziando una serie di progetti per la riqualificazione dell’area costiera e metà di quanto stanziato sarà destinato alla provincia di Latina.

Cresce molto anche la Sicilia, che è stata una delle mete più ambite del 2021, con una crescita consistente rispetto agli anni precedenti, distribuita su tutte le principali provincie. Inoltre, sono in corso numerose iniziative per la destagionalizzazione del turismo, che trovano riscontro nei dati.

Rimane invece stabile la situazione dei prezzi e delle transazioni per altre regioni: in Emilia Romagna e in Liguria ad esempio, dato che entrambe rappresentano una realtà consolidata nell’ambito del turismo nazionale. La Liguria, però, secondo il report ha prospettive di crescite molto ampie, grazie al potenziamento dei collegamenti di Genova con Milano e Torino, previsto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). In particolare, il progetto “Terzo Valico dei Giovi” mira a collegare Genova con il nord Europa (Rotterdam), e crea forti aspettative per un’ulteriore crescita anche a livello turistico.