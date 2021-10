Svizzera, mercatini di Natale e premi: partecipa al webinar del 28 ottobre













Un gioco a premi con Zurigo Turismo dedicato solo alle agenzie di viaggi, con in palio la possibilità di vincere un pernottamento con colazione inclusa per due persone in uno dei centralissimi Zürich City Hotels, o anche dei biglietti di entrata per il Lindt Home of Chocolate, il museo del cioccolato più grande della Svizzera.

È questa la novità del webinar “Ho bisogno di vivere la magia invernale. Scopri tutte le proposte per il Natale in Svizzera”, organizzato da Svizzera Turismo e in programma il 28 ottobre alle 14 su TravelID, la community de L’Agenzia di Viaggi Magazine dedicata ai professionisti del travel.

Per partecipare al gioco, e quindi commentare o rispondere alle domande, bisognerà aver effettuato il login su Google o scrivere direttamente su Whatsapp al 339.5820090.

Durante il webinar – che vedrà come relatori Laura Zancolò e Piccarda Frulli di Svizzera Turismo; Davy Jansegers di Losanna Turismo; e Anita Berardi di Zurigo Turismo – verrà illustrata l’offerta della Svizzera per le festività natalizie, momento in cui le città del Paese allestiscono i loro mercatini tra luci e vin brulé.

Per iscriversi basta cliccare su questo link e compilare il form di registrazione.