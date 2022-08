Meno incidenti aerei: il Safety Report di Icao

Trasporto aereo sempre più sicuro: è questo il risultato del Safety Report 2022 pubblicato da Icao (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che fa capo all’Onu, ndr) che ha presenta un’analisi dettagliata delle global civil aviation safety performance per le operazioni del 2021.

Icao, infatti, rileva una diminuzione del 9,8% del tasso di incidenti globali per lo scorso anno rispetto al 2020, scendendo da 2,14 a 1,93 per milione di partenze. Anche i decessi nel 2021 sono diminuiti del 66% rispetto all’anno prima, “sebbene il numero di incidenti in cui si sono verificati i decessi sia rimasto costante a quattro”, afferma Icao.

«Questi risultati sono molto positivi e incoraggianti e riconfermano che il trasporto aereo è il modo di trasporto più sicuro anche durante le attuali circostanze globali – ha commentato Juan Carlos Salazar, segretario generale dell’organizzazione – Le partenze dei voli commerciali nel 2021 sono aumentate di quasi l’11%, ma nonostante questi milioni di voli in più, la carenza di risorse per il riavvio post Covid e le altre sfide operative che compagnie aeree e aeroporti hanno affrontato; l’impegno collettivo e di lungo termine del trasporto aereo per la sicurezza e la salute dei passeggeri e degli equipaggi rimane invariato».

«Le safety performance positive viste a livello di sistema sono dovute in parte alla risposta pandemica e alle linee guida sul recupero del settore stabilite dall’Icao Council’s Aviation Recovery Task Force (Cart) e ai “safety stream commitments” adottati dagli Stati membri all’Icao High-level Conference on Covid-19 (HLCC) tenutasi lo scorso ottobre«, ha aggiunto Salvatore Sciacchitano, presidente Icao.

Il 2022 Safety Report sottolinea inoltre che, in risposta alle tendenze esistenti ed emergenti, l’Icao sta lavorando in stretta collaborazione con l’intera comunità aeronautica internazionale per ottenere futuri miglioramenti della sicurezza.