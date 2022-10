Meliá apre il Collection Ngorongoro in Tanzania

Meliá Hotels International aprirà una nuova struttura in Tanzania, in Africa, nell’enorme e affascinante cratere di Ngorongoro, nel 2023.

L’hotel-lodge si chiamerà Meliá Collection Ngorongoro e conterà 52 sistemazioni con vista (di cui 24 suite), due ristoranti, un grill, una piscina e una Spa.

La new entry africana di Meliá sarà il quarto hotel in Tanzania per la catena spagnola, dove sono già operativi il Gran Meliá Arusha, il Meliá Zanzíbar e il Meliá Collection Serengeti.

Il Collection Ngorongoro sarà un hotel sostenibile e genererà gran parte dell’energia con pannelli solari e minimizzerà il consumo elettrico con l’utilizzo di ventilatori. Inoltre, la struttura produrrà l’acqua attraverso il proprio impianto di imbottigliamento evitando inutili consumi e trasporti di plastica.