Meiniger Hotels rileva una nuova struttura a Venezia Mestre













Meiniger Hotels firma un contratto di locazione che gli assicura la gestione di un ex ostello a Venezia-Mestre. A Milano e Roma si aggiunge, quindi, la terza sede italiana del gruppo, che con questa acquisizione raggiungerà i 1.000 posti letto sul territorio italiano.

L’apertura è prevista per la seconda metà del 2022 e non è l’unica novità del gruppo per l’anno corrente. Infatti, a gennaio di quest’anno il Meiniger Hotels ha inaugurato la sua quarta proprietà in Francia e ha in programma due nuove aperture in Germania, a Brema e Dresda.

La nuova struttura di Venezia, appartenuta prima a Deka Immobilien, si sviluppa su 4.500 metri quadri e offre 434 posti letto suddivisi in vari tipi di camere per tutte le esigenze e tutti i tipi di viaggiatori.

«Il precedente ostello era tra gli alloggi più famosi per i giovani viaggiatori di gruppo e backpacker a Venezia Mestre – spiega il ceo di Meiniger Hotels, Ajit Menon –Vogliamo continuare ad attrarre questo target, pur migliorando il nostro mix di ospiti. Anche le famiglie e i business traveler si sentiranno certamente a casa qui».

Come per le altre strutture del gruppo, anche questa di Venezia Mestre sarà dotata di spazi comuni, cucina per gli ospiti, aree giochi, asciugatrici e lavatrici.

«Siamo lieti di questa new entry nel portfolio di Meiniger, che risponde ai nostri elevati standard di qualità – aggiunge Menon – L’edificio è in ottime condizioni. Stiamo mantenendo la maggior parte degli arredi nelle camere e nelle aree pubbliche, rinnovando il concept con il nostro inconfondibile stile Meiniger”.

Gli ospiti, inoltre, avranno la possibilità di raggiungere la laguna di Venezia, dalla stazione ferroviaria Venezia-Mestre, per poi prendere autobus e treni per molte altre città.

Nicolas Capelle, vicepresidente sviluppo e asset management di Meiniger Hotes, conclude: «Vorremmo ringraziare in modo particolare i proprietari dell’edificio, Deka Immobilien, che hanno dimostrato la loro totale fiducia in Meiniger Hotels per questa nuova avventura e non vediamo l’ora di costruire con loro una lunga e fruttuosa partnership».