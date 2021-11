Medio Oriente, l’hôtellerie tornerà ai livelli pre Covid nel 2022













Già dal 2022, la domanda alberghiera nella maggior parte dei mercati in Medio Oriente dovrebbe tornare ai livelli pre-Covid, toccando così i valori delle prestazioni che la regione aveva toccato poco prima della pandemia. È la previsione tracciata dalla società di ricerche Colliers International, per conto di Reed Exhibition, l’organizzatore di Arabian Travel Market (Atm) 2022.

Con aumenti di anno in anno previsti nella maggior parte dei mercati Mena, il Rapporto Colliers contiene, dunque, buone notizie per i relatori e i partecipanti all’Atm Hotel Industry Summit del prossimo anno, che si svolgerà durante l’Atm presso il Dubai World Trade Center (DWTC) dall’8 all’11 maggio 2022. Diversi mercati regionali sono destinati a raggiungere tassi di occupazione degli hotel del 70% o addirittura percentuali superiori nel 2022, tra cui Dubai con una occupazione-camere stimata intorno al 76%, Doha al 72%, Il Cairo (70%) ed Alessandria (70%).

Il rapporto Colliers rileva inoltre che nella regione i segmenti domestici come target e del tempo libero come tipologìa di prodotto, assumeranno probabilmente un ruolo sempre più importante nel 2022, tra i continui cambiamenti nelle pratiche operative per i viaggi d’affari globali. Inoltre, i ricercatori prevedono che i mega eventi, come Expo 2020 Dubai e Fifa World Cup Qatar 2022, non solo determineranno un grande afflusso di domanda per i loro ospiti, ma potrebbero anche fornire un “effetto alone” benefico per i mercati circostanti.

Danielle Curtis, exhibition Director ME-Arabian Travel Market, ha dichiarato: «Atm 2021 si è già rivelato un’importante attrazione, nonostante le numerose sfide poste dal Covid-19. Abbiamo accolto 28 ‘grandi espositori’ , inclusi i principali marchi alberghieri globali e regionali. Gli stand condivisi hanno ospitato 390 aziende del settore alberghiero, la maggior parte delle quali rientrava nella categoria “destinazione”, e il 45% dei nostri espositori era specializzato in prodotti per la ricettività. Ora, con la ripresa del settore dei viaggi e del turismo MENA in pieno svolgimento, prevediamo che Atm 2022 sarà ancora più affollato. Hanno già confermato la loro presenza una serie di grandi nomi del settore alberghiero, tra cui Jumeirah International; Atlantide, La Palma; Marriott Hotel Internazionale; J A Resort e hotel; Hotel a Steinberg; Gruppo alberghiero minore; Miglior Weston internazionale; e molti altri. E siamo ancora a sei mesi dall’apertura dell’evento».