Medio Oriente, un volo Royal Jordanian connetterà Petra a AlUla

Le due storiche roccaforti nabatee Petra (Giordania) e AlUla (Arabia Saudita) saranno collegate da un nuovo volo diretto da Amman ad AlUla. Il collegamento sarà operato da Royal Jordanian (RJ) con frequenza bisettimanale a partire dal 10 gennaio 2023 e fino al 23 marzo 2023.

La compagnia aerea giordana volerà con aeromobile Embraer con una capacità di 100 passeggeri nei giorni di martedì e venerdì, con partenza da Amman alle 03.25 e arrivo ad AlUla alle 06.05 per ripartire da AlUla alle 07.05 raggiungendo Amman alle 07.45 (ore locali).

Hegra, il primo sito Unesco Patrimonio dell’Umanità dell’Arabia Saudita, è un’antica città di 52 ettari, che oggi consiste principalmente in una necropoli di oltre 100 tombe straordinariamente conservate, immersa nel paesaggio desertico di AlUla. Hegra era la seconda città principale della civiltà nabatea dopo la capitale Petra. I Nabatei sono diventati sinonimo della Via dell’Incenso, la celebre rotta carovaniera lungo la quale venivano trasportati incenso, spezie e altre merci preziose. La rotta si estendeva dai porti del Mediterraneo attraverso il Levante e l’Egitto, passando per l’Africa nord-orientale e l’Arabia fino all’India e oltre, al culmine della sua potenza nel primo millennio a.C.

«Si tratta di un momento importante. Stiamo studiando da tempo come offrire ai visitatori un percorso facile per esplorare l’intero viaggio della civiltà nabatea e ora siamo entusiasti di dare il benvenuto a questo nuovo volo nel nostro aeroporto internazionale di AlUla, in continua espansione», ha detto Phillip Jones, chief destination management and marketing officer della Royal Commission for AlUla (RCU) ha commentato:

