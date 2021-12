Media Hotel Radio Awards 2021: i vincitori premiati al Christmas Party a Roma













Musica, danze e soprattutto un po’ di ottimismo. Nelle sale del bellissimo St Regis Hotel di Roma, si è tenuto il tradizionale Mnr Christmas Party 2021 nel corso del quale sono stati svelati i nomi delle personalità che si sono aggiudicati i microfoni d’oro dell’edizione annuale degli Mhr Awards. All’evento hanno partecipato 150 professionisti del turismo e dell’hôtellerie ed è stato un momento per confrontarsi, fare squadra, ma anche brindare sperando in un anno migliore.

Per l’occasione, Deborah Garlando e Antonio Nasca, titolari della struttura digitale ed informativa MHR-Media Hotel Radio, hanno presentato i nuovi progetti che vedranno una trasformazione della piattaforma con l’aggiunta di una web tv dedicata all’informazione del mondo travel e degli eventi, che andrà ad affiancarsi ai tradizionali canali radio e ai servizi di podcast, oltre al potenziamento dei servizi rivolti al mondo dell’hospitality con MUSIC FROM HOTEL, un canale musicale totalmente personalizzabile che l’azienda mette a disposizione di tutti i grandi hotel, resort, ristoranti e spa.

Al timone della redazione che si occuperà della realizzazione dei contenuti della piattaforma digitale di informazione, dal primo gennaio 2022 ci sarà il giornalista Antonio Del Piano, professionista che vanta notevole esperienza nel settore dell’informazione turistica.

SETTE PROTAGONISTI PER GLI MHR AWARDS 2021

Nel corso della serata, tra un bicchiere di bollicine e uno spettacolo di danza, sono stati consegnati i premi ai sette professionisti del turismo che, in un anno così difficile, hanno saputo distinguersi per impegno, risultati ottenuti e iniziativa. A condurre la cerimonia ci ha pensato Alessandra Casale. Questi i premiati:



MHR AWARD Istituzioni

Massimo Garavaglia, ministro del Turismo



MHR AWARD Travel

Msc Crociere

MHR AWARD Donna del turismo

Alessandra Priante, direttore Europa Unwto

MHR AWARD Hotel

VOIhotels Ca’ di Dio di Venezia

MHR AWARD Ristorante Hotel

Ristorante 3 Olivi Paestum

MHR AWARD Impresa

Infordata

MHR AWARD Formazione

Fondazione Scuola Italiana di Ospitalità



Il prossimo appuntamento? A dicembre 2022 per MHR CHRISTMAS PARTY 2022 e la terza edizione degli MHR AWARDS.