Maxi alleanza Unwto-Icao per la ripartenza del travel













Un’alleanza per stimolare con ogni mezzo la ripartenza turistica in tutto il mondo: è questa la finalità della partnership tra Unwto e Icao, con l’obiettivo di sostenere la ripartenza sicura dei viaggi e del turismo.

Confermato una settimana prima della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26), il nuovo accordo sottolinea la richiesta dell’Unwto di una maggiore collaborazione al fine di realizzare il potenziale del turismo per guidare la ripresa e guidare una crescita sostenibile e inclusiva.

Nell’immediato, Unwto e Icao lavoreranno per sostenere l’aviazione e il turismo che si riprendono dagli impatti della pandemia di Covid-19. Parola d’ordine sarà “coordinamento” a tutti i livelli. Allo stesso tempo, l’accordo illustra un impegno condiviso per migliorare la cooperazione, dalla ricerca politica e dalle aree di gestione, alle frontiere e alla facilitazione di viaggi sicuri e senza interruzioni.

Il memorandum d’intesa riconosce inoltre l’importanza di garantire meccanismi di finanziamento pertinenti per accelerare il passaggio a viaggi e turismo più ecologici, con l’impegno a promuovere e raccogliere fondi congiunti.

Il segretario generale dell’Unwto, Zurab Pololikashvili, ha dichiarato: «Il turismo e i viaggi aerei sono pilastri essenziali di crescita e opportunità, in particolare per i Paesi e le comunità in via di sviluppo. Con la ripresa dei viaggi aerei e la ripresa del turismo, entrambi i settori devono collaborare per sostenere i mezzi di sussistenza di oggi e per costruire un futuro più resiliente e sostenibile».

Il presidente dell’Icao, Salvatore Sciacchitano, ha aggiunto: «Questo accordo è un passo importante per aiutare le nostre organizzazioni ad affrontare iniziative congiunte di ricerca e dati, la modernizzazione e il finanziamento delle infrastrutture aeronautiche e l’alleviamento dei vincoli normativi economici per migliorare la connettività aerea e viaggi senza soluzione di continuità».