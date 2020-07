Maurizio Vitale è il nuovo presidente di Turismo Torino

Maurizio Vitale è il nuovo presidente di Turismo Torino, l’ente di promozione turistica della città, al posto di Maurizio Montagnese alla guida dell’Atl per nove anni.

Vitale è stato fondatore di Movement Entertainment, insignito dal Presidente della Repubblica Italiana della medaglia al valore per l’attività svolta e, negli anni passati, ha portato al successo il Movement Festival e il Kappa FuturFestival, che nel 2019 ha ricevuto l’International Music Award come migliore festival del mondo.

Piena fiducia espressa dal sindaco di Torino, Chiara Appendino: «Siamo sicuri che Maurizio Vitale, in qualità di nuovo Presidente dell’Atl, proseguirà con impegno e determinazione nella promozione della nostra destinazione. Dopo lo stop causato dal Covid, riponiamo massima fiducia nel suo operato al fine di sostenere il settore turistico, bisognoso di un forte rilancio per attirare i turisti italiani nei prossimi mesi e gli stranieri dal 2021 in poi».

Nel rinnovato cda di Turismo Torino figurano anche Maria Luisa Coppa (presidente Ascom Torino), Franco Capra (sindaco di Claviere), Giancarlo Banchieri (presidente Confesercenti di Torino e Provincia e Confesercenti Piemonte) e Francesca Soncini (direzione commerciale e marketing extra aviation, comunicazione Sagat).

«Lavorerò affinchè Turismo Torino – ha sottolineato appena nominato Maurizio Vitale – renda orgogliosi i propri stakeholder pubblici, appassioni gli interlocutori privati e faccia innamorare del nostro territorio quanti più turisti possibili».