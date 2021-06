Maurizio Levi entra in Kel 12:

Tempo di consolidamento nel tour operating. I Viaggi di Maurizio Levi, storico t.o. di nicchia, punto di riferimento per viaggi culturali e alternativi, entra nella famiglia Kel 12.

Il brand che prende il nome dal suo fondatore – Maurizio Levi, appunto – rimarrà sul mercato in questa nuova casa, a cui lo accomuna l’approccio al travel esperenziale e sostenibile.

L’annuncio, arrivato da Kel 12, parla di un “progetto che risponde con spirito ottimista e una visione concreta e lungimirante a un periodo complesso”. I due operatori, sottolinea l’azienda in una nota, “hanno trasformato la difficoltà in una straordinaria opportunità di sinergia, in linea con i rapidi cambiamenti del mercato in atto”.

«Siamo entusiasti di accogliere il team Viaggi Levi nella nostra tribù – afferma Gianluca Rubino, amministratore delegato di Kel 12, che tra le più autorevoli collaborazioni vanta quella con National Geographic Expeditions – Siamo certi che l’integrazione delle migliori competenze e conoscenze tra le due realtà porterà allo sviluppo di eccezionali esperienze per i viaggiatori e saprà intercettare le evoluzioni del turismo post pandemico».

Da parte sua, Maurizio Levi, definito nel comunicato “instancabile viaggiatore”, si dice «fiero di aver aderito a questo progetto ambizioso, che garantisce la continuità di ciò che ho creato e consolidato in questi anni con il mio team, con la filosofia di viaggio che ci anima. Sono certo che Kel 12 saprà valorizzare ulteriormente il brand, preservando l’autenticità, la qualità e l’attenzione sartoriale».

Levi, riferisce la nota, si dedicherà ai viaggi e alle spedizioni, “accompagnando i viaggiatori alla scoperta dell’insolito nel mondo, con focus speciale sui deserti, il suo habitat prediletto da sempre”. Per lui, infatti, questo passaggio sarà una sorta di “ritorno alle origini”.