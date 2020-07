Mauritius si promuove e sigla una partnership con il Liverpool Fc

Il Liverpool Fc ha annunciato una nuova partnership globale con l’Autorità per la promozione del turismo di Mauritius e il Comitato per lo Sviluppo Economico del Paese.

L’accordo rientra nei piani del Paese per qualificarsi come una destinazione turistica di primo piano a livello globale e business hub in Africa. La partnership triennale consentirà a Mauritius di beneficiare di una gamma di risorse digitali, social media e di marketing della squadra.

Billy Hogan, amministratore delegato e direttore commerciale del Liverpool Fc, ha dichiarato: «Questa è una partnership entusiasmante e siamo lieti di sviluppare le nostre relazioni esistenti con Mauritius, dove abbiamo tifosi molto appassionati. Non vediamo l’ora di lavorare con Mauritius Tourism e il suo Comitato per lo Sviluppo Economico, contirbuendo al loro intento di rafforzare ulteriormente il posizionamento del Paese come destinazione turistica e forum economico leader».