Mauritius si promuove con una campagna on the road a Milano













Campagna promozionale on the road a Milano per Mauritius: l’Mtpa, Mauritius Tourism Promotion Authority, ha lanciato una nuova iniziativa promozionale in collaborazione con IgpDecaux: fino al 9 novembre alcuni dei più iconici scorci dell’isola sostituiranno la caratteristica livrea di un tram del capoluogo lombardo, offrendo agli sguardi di passanti e pendolari le meravigliose spiagge e i lussureggianti paesaggi di Mauritius.

Il Giardino Botanico di Pamplemousses, una veduta panoramica della Ebony Forest e i colori di un tramonto sull’Oceano Indiano sono le immagini che decoreranno il tram per un intero mese, a pochi giorni dalla riapertura completa dell’isola.

«Il normale tragitto per arrivare in ufficio o per spostarsi in città può diventare l’inizio di un sogno sicuro e facilmente realizzabile, come un viaggio nella nostra bella isola – ha dichiarato Arvind Bundhun, direttore di Mauritius Tourism Promotion Authority – Tutti meritano un po’ di evasione e siamo certi che le splendide immagini di Mauritius saranno un incantevole diversivo, in grado di stimolare concretamente la voglia di fare nuovi progetti di viaggio».

A partire dal 1° ottobre, Mauritius ha riaperto completamente ai viaggiatori vaccinati, che potranno esplorare liberamente l’isola se provvisti di un test Pcr negativo effettuato entro 72 ore prima della partenza e di due ulteriori test (che dovranno anch’essi risultare negativi) il giorno dell’arrivo e il quinto giorno di vacanza.

Per tutti i dettagli sulla documentazione necessaria visitare il sito: https://mauritiusnow.com/.