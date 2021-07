Mauritius riapre, tra i resort bubble c’è Beachcomber













Con la riapertura di Mauritius ai turisti internazionali, tornano operativi anche i resort Beachcomber con la promessa di garantire agli ospiti “i più elevati standard di sicurezza, dopo più di un anno trascorso nella più totale incertezza”.

La ripartenza della destinazione è in due fasi: una soft, dal 15 luglio al 30 settembre, durante la quale l’isola apre ai viaggiatori vaccinati o negativi a test Pcr effettuato 5-7 giorni prima della partenza, che potranno trascorrere la vacanza rimanendo nella struttura prescelta (resort bubble); dal 1° ottobre, invece, via libera in piena libertà ai vaccinati, e ai negativi a test 72 ore prima della partenza.

Nella prima fase, la catena riparte con due hotel: Victoria Beachcomber Resort & Spa (4 stelle superiore) e Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa (5 stelle lusso). Mentre dal 1° ottobre tutte le strutture Beachcomber saranno operative al 100%.

La riapertura è accompagnata dalla formula “Zero penali” in caso di cancellazione, applicabile inizialmente ai soggiorni al Victoria e Trou aux Biches, poi su tutti gli hotel per le prenotazioni effettuate tra il 21 giugno e il 20 agosto 2021 e soggiorni dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, incluso il periodo di Natale-Capodanno.