Mauritius ha aperto le frontiere ai viaggiatori internazionali













Dal 15 luglio Mauritius ha aperto le proprie frontiere ai viaggiatori internazionali, vaccinati e non. La fase 1 della riapertura dell’isola durerà fino al 30 settembre 2021 e permette agli ospiti vaccinati di soggiornare in uno dei 14 resort bubble selezionati.

I turisti potranno beneficiare delle facility all’interno dell’hotel scelto, comprese piscina e spiaggia. Se gli ospiti rimangono per 14 giorni e hanno test Pcr negativi durante il loro soggiorno in resort, potranno poi lasciare l’hotel e viaggiare liberamente per l’isola per il resto della loro permanenza. Per soggiorni più brevi, possono lasciare il resort prima e tornare a casa.

La decisione di riaprire le frontiere di Mauritius, annunciata a giugno, è arrivata in seguito all’accelerazione del programma di vaccinazione del Paese. Il turismo internazionale rappresenta un’ampia porzione del Pil e il governo mauriziano, a gennaio, ha deciso di includere gli operatori turistici e il personale degli hotel tra i lavoratori di prima linea per garantire che i visitatori siano accolti in un ambiente sicuro e protetto.

«Mauritius è lieta di accogliere i visitatori internazionali nel nostro ambiente sicuro; abbiamo ideato una formula unica che consente ai viaggiatori internazionali, sia vaccinati che non, di utilizzare i nostri resort bubble e gli hotel per la quarantena prima di sperimentare le attrazioni dell’isola – ha detto il vice primo ministro e ministro del Turismo Steven Obeegadoo – La sicurezza dei cittadini mauriziani, dei residenti e di coloro che visitano l’isola è di primaria importanza e siamo grati a coloro che hanno collaborato durante tutta la pandemia per rendere possibile tutto ciò. L’accelerazione del programma di vaccinazione ci ha permesso di riaprire parzialmente le nostre frontiere e non vediamo l’ora di aprirle completamente a ottobre».

I viaggiatori diretti a Mauritius devono sottoporsi a un test Pcr tra cinque e sette giorni prima della partenza ed è necessario ottenere un risultato negativo per accedere. I viaggiatori vaccinati devono anche sottoporsi a un test Pcr all’arrivo all’aeroporto di Mauritius e il 7° e il 14° giorno di vacanza.

Air Mauritius e altre compagnie aeree internazionali aggiungeranno, dal 15 luglio 2021, capacità di volo supplementare che aumenterà fino alla riapertura completa del 1° ottobre 2021.

La fase 2 della riapertura delle frontiere, dal 1° ottobre 2021, permetterà ai viaggiatori vaccinati di entrare a Mauritius senza restrizioni su presentazione di un test Pcr negativo effettuato entro 72 ore prima della partenza.

I visitatori internazionali possono prenotare le vacanze in resort con i tour operator o tramite gli hotel. Altri alberghi sono stati confermati come hotel di quarantena completa, aperti solo ai viaggiatori non vaccinati, di ritorno a Mauritius.

Tutti i dettagli sui requisiti di ingresso e i protocolli di sicurezza sul sito mauritiusnow.com.