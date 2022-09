Mauritius Gourmet Week, il bello e il buono dell’isola a Milano

La ristorazione di Mauritius arriva nel cuore di Milano con la “Mauritius Gourmet Week“, un evento che porta chef e sapori dell’isola nella città meneghina e si snoda attraverso quattro serate, aperte al pubblico, dal 21 al 24 settembre, su prenotazione, spazio dell’hub di Identità Golose a pochi passi dal Teatro alla Scala. È il nuovo evento organizzato da Beachcomber Resorts & Hotels, Turisanda, Mauritius Tourism Promotion Authority (Mtpa) e Air Mauritius.

Qui, nel ristorante con cucina a vista e nel cortile interno, protagonista dell’iniziativa sarà Moorogun Coopen, executive chef dello Shandrani Beachcomber Resort & Spa, insieme a Luca Marchini (1 stella Michelin) e la coppia di chef Antonella Ricci e Vinod Sookar. Con loro chef Moorogun Coopen creerà una selezione di menu, affiancato anche dalla brigata di Andrea Ribaldone (executive chef Identità Golose Milano e da tutto il team dell’Hub.

«La Mauritius Gourmet Week porta alla luce la ricca varietà di esperienze che l’isola ha da offrire, a cominciare dalla cucina, che è il risultato di crocevia e melting pot, insieme all’ospitalità dei mauriziani», fa sapere Mia Hezi, account director Mtpa Italia.

«Dopo l’esperienza di Stars in Paradis realizzata sull’isola, abbiamo deciso di ripartire con qualcosa di bello portando gli chef di Mauritius in Italia», commenta Sheila Filippi, general manager Italia Beachcomber, che parla di «richieste ripartite in modo molto positivo dopo la pandemia, con situazioni anche di overbooking nei mesi estivi e una domanda che ha riguardato in primis i 5 stelle». E “Mauritius Gourmet Week” riconferma l’attenzione che Beachcomber Resorts & Hotels riserva alla ristorazione nei suoi resort.

Si consolida, poi, la collaborazione con Alpitour World che prevede la commercializzazione in esclusiva in Italia delle strutture di Beachcomber, con delle novità. Dal 20 dicembre infatti parte con Neos il volo diretto da Milano e Roma per Mauritius, confermato attualmente per la winter fino ad aprile. E sull’isola, come annunciato, arriva un Bravo Club con il Bravo Mauricia. «Sono due ulteriori tasselli che si inseriscono nella collaborazione tra i nostri due Gruppi – fa sapere Tommaso Bertini, direttore marketing di Alpi – Si va così a completare una gamma a tutto tondo, accanto a Turisanda per i viaggi tailor made e alla divisione Seamless e Nofrills di edenviaggi arriva ora l’offerta orientata più a famiglie e al target villaggi e club. Il volo diretto Neos poi viene operato con un Deamliner 787, uno dei velivoli più evoluti e fiore all’occhiello della nostra flotta, perché la vacanza di qualità e alto servizio comincia già in aeroporto e a bordo».

Verrà, inoltre, potenziata l’offerta della compagnia di bandiera Air Mauritius, «che propone fino a dieci voli settimanali da Parigi, grazie anche al codeshare con Air France, mentre da Londra abbiamo tre voli settimanali. E arriveranno altre due macchine lungo raggio, le richieste sono in crescita e abbiamo load factor molto alti», spiega Matteo Pomini, managing director Apg Italy, che da un anno rappresenta la compagnia in Italia.