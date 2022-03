Mauritius elimina il tampone all’ingresso per i turisti













La Repubblica di Mauritius dal 12 marzo 2022 ha eliminato l’obbligo per tutti i viaggiatori di presentare un test Pcr negativo prima dell’arrivo a Mauritius. Questa decisione renderà molto più facile visitare l’isola dell’Oceano Indiano sia per i viaggiatori d’affari che per i vacanzieri, ed è stata accolta calorosamente dall’industria turistica di Mauritius.

La domanda da parte dei turisti e dei viaggiatori d’affari è aumentata in seguito alla riapertura delle frontiere ai viaggi internazionali a partire dallo scorso ottobre, la quale ha coinciso con l’allentamento delle restrizioni di viaggio in molti dei mercati chiave di Mauritius. L’Isola continua a garantire un alto tasso di sicurezza, elemento che insieme alle splendide spiagge e le opportunità di business si conferma fondamentale per l’attrattività del Paese. Attualmente, il 90% della popolazione adulta di Mauritius è completamente vaccinata e la campagna di richiamo è in pieno svolgimento.

«Siamo lieti che il ministero della Salute abbia rivisto il protocollo sanitario per i visitatori di Mauritius – ha detto Arvind Bundhun, direttore di Mauritius Tourism Promotion Authority -. Automaticamente, la nuova procedura rende l’esperienza di viaggio a Mauritius molto più facile e snella. Ci aspettiamo un’ulteriore spinta ai numeri del turismo, dato che la domanda di viaggi a Mauritius sta crescendo».