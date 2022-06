Mauritius abolisce i tamponi per tutti i turisti













La Repubblica di Mauritius ha annunciato in queste ore un ulteriore allentamento delle restrizioni Covid: da venerdì 1° luglio, infatti, sono rimossi i test all’arrivo per i passeggeri vaccinati e non vaccinati; e l’obbligo delle mascherine sarà attenuato. Rimane obbligatorio indossare la mascherina solo nelle aree pubbliche come ospedali, porto, aeroporto e trasporti pubblici.

Mauritius ha riaperto i propri confini il 1° ottobre 2021 e oltre 500.000 turisti hanno scelto come meta delle proprie vacanze l’isola dell’Oceano Indiano. Il tasso di persone con doppia dose di vaccino nella nazione supera ora il 90% e circa i due terzi della popolazione over 18 ha ricevuto il booster.

In risposta all’ultimo allentamento delle misure Covid, Arvind Bundhun, direttore di Mauritius Tourism Promotion Authority, ha dichiarato: «Siamo estremamente lieti per aver raggiunto un traguardo di oltre mezzo milione di visitatori dal 1° ottobre. Sono fiducioso che la nostra ripresa post-pandemia è ben avviata e l’attenuarsi delle misure sanitarie stimolerà le prenotazioni per la seconda metà del 2022».