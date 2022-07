“Matrimonio, quanto mi costi”: Positano e Firenze tra le mete più care













Pronunciare il fatidico “Sì” è più conveniente a Marrakech o Macao piuttosto che a Positano o Siviglia dove il matrimonio risulta più costoso, mentre sposarsi a Roma o San Gimignano è ancora economico. Sono i risultati del Wedding Price Index pubblicato su Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca di case-vacanza in Europa, nel quale viene stilata perfino una classifica dei luoghi più convenienti per i residenti in Italia nella quale compaiono località pressocchè sconosciute come Kielce (Polonia), Hluboka nad Vltavou (Repubblica Ceca) accanto alle più note Varsavia (Polonia), Tolosa (Francia) e Atene (Grecia).

Il WPI è frutto di uno studio che analizza il costo nell’organizzare e nel partecipare a un matrimonio in oltre 100 località del mondo in collaborazione con Magmatic Research. In qualità di esperti di viaggi Holidu.it ha così confrontato il costo dell’organizzazione di un matrimonio in diverse destinazioni rinomate identificando il costo tipico di un matrimonio in diverse località, includendo il prezzo dell’affitto della location, delle decorazioni, del fotografo, del cibo, della torta e delle bevande, nonché quanto costa agli ospiti partecipare a un matrimonio in ciascuna località, coprendo le spese sia per l’alloggio che per il viaggio. I risultati rivelano dove organizzare e partecipare a un matrimonio costa di più e dove costa di meno.

Nel dettaglio lo studio è partito con una ricerca sulle località più rinomate per organizzare un matrimonio secondo i maggiori publisher a tema matrimonio (blog, siti web e siti di recensioni), prima di ridurre la lista a oltre 100 località più importanti con dati comparabili. Successivamente sono stati raggruppati i costi legati relativi all’organizzazione e quelli relativi alla partecipazione ad un matrimonio in due categorie: costi per la coppia e costi per gli ospiti.

La prima categoria, i costi per la coppia, comprende le voci che la coppia di sposi generalmente paga quando organizza un matrimonio tra cui la sede, le decorazioni, il fotografo, il cibo, la torta e le bevande. Per raccogliere i dati sui prezzi della location, sono stati individuati i luoghi più rinomati per i matrimoni in ogni località, dopo di che è stato selezionato un campione dei luoghi più rappresentativi identificando il prezzo mediano. Sono stati poi ricercati i prezzi per le decorazioni, il fotografo, il cibo, la torta e le bevande in ogni località. Nei casi in cui i prezzi di più voci fossero già raggruppati insieme, le voci aggiuntive sono state rimosse dal costo dato per evitare un doppio conteggio. I ricercatori hanno quindi calcolato il costo complessivo tipico per gli sposi di un matrimonio presso ciascuna località.

La seconda categoria, quella dei costi per gli ospiti, comprende i costi generalmente pagati dagli invitati, tra cui l’alloggio e il viaggio di andata e ritorno verso il luogo del matrimonio da ogni città dello studio. Per ottenere questi dati è stato calcolato il costo mediano dell’alloggio in ogni località per due periodi di tempo nel luglio 2022 calcolando il costo di un soggiorno di cinque notti. Inoltre è stato ricercato il costo di viaggio di andata e ritorno da una serie di Paesi verso ogni destinazione presa ad esame. Successivamente è stato quindi calcolato il costo complessivo stimato per gli ospiti che partecipano a un matrimonio in ciascuna località.