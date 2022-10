Matera ospiterà Roots-In, la prima Borsa sul turismo delle origini

Si chiama Roots-in (turismo delle radici) ed è la prima Borsa del turismo delle origini che si svolgerà a Matera dal 20 al 21 novembre e vedrà confrontarsi buyer provenienti da tutto il mondo e seller italiani. Nel corso del primo giorno si terrà una conferenza in cui, da un lato saranno presentate le iniziative del governo e le prospettive legate alla valorizzazione del settore, dall’altro lato saranno forniti elementi utili ai territori e agli operatori per sviluppare questo segmento turistico. Per questo evento è online un sito dedicato dove si possono acquisire informazioni e prenotare agli incontri: www.roots-in.com.

Roots-In è frutto di una operazione che si muove in coerenza e sintonia con il progetto “2024 Anno del Turismo di ritorno: Alla scoperta delle origini” finanziato dal governo con i fondi del Pnrr.

Riguardo al nostro Paese, si calcola che siano circa 80 milioni gli italiani di seconda e terza generazione che vivono all’estero molti dei quali non hanno mai visto la loro terra e tuttavia conservano un forte desiderio di conoscere da vicino i luoghi e vivere le esperienze dei loro padri e dei loro nonni.

Le potenzialità, quindi, sono enormi per tutte le regioni italiane e non a caso già nel 1997 l’Enit inseriva nella categoria «Turista delle Radici» 5,8 milioni di viaggiatori che visitavano il nostro paese. Nel 2018, undici anni dopo, questo numero ha toccato quota 10 milioni (+72,5%). Nel 2018 il flusso economico in entrata generato dal Turismo delle Radici è stato pari a circa 4 miliardi di euro (+7,5% rispetto all’anno precedente).

All’iniziativa, grazie anche alla preziosa collaborazione dei delegati Enit di diversi Paesi europei, hanno aderito una cinquantina di buyer provenienti da ogni parte del mondo, soprattutto dal Nord e Sudamerica.